Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε τους Μιλγουόκι Μπακς στα προημιτελικά του NBA Cup

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καθοριστικός σε ένα ακόμη παιχνίδι, με τον «Greak Freak» να σημειώνει 28 πόντους στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς με σκορ 127 – 108 επί των Ντιτρόιτ Πίστονς για το ΝΒΑ Cup.

Καθοριστικός Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ένα ακόμη παιχνίδι για τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ο superstar των «ελαφιών» είχε 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ στέλνοντας την ομάδα του στα προημιτελικά του ΝΒΑ Cup.

Η ομάδα από το Ουισκόνσιν θα αντιμετωπίσει τους Ορλάντο Μάτζικ των αδελφών Βάγκνερ τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/12/24, 03:00) και με νίκη θα προκριθεί στο Final Four που διεξάγεται στο Λας Βέγκας (14-17 Δεκεμβρίου).

Εκτός του Γιάννης Αντετοκούνμπο, καλή εμφάνιση σε ένα ακόμη παιχνίδι πραγματοποίησαν οι Ντέιμιαν Λίλαρντ, Γκάρι Τρεντ και Τόριαν Πρινς, με τους Μπακς να κλείνουν τον όμιλο τους με ρεκόρ 4-0.

Για τους Πίστονς ο Κέιντ Κάνινχαμ με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο μόνος που ξεχώρισε.

Ανατολή

Μιλγουόκι Μπακς (1) – Ορλάντο Μάτζικ (4)

Νιου Γιορκ Νικς (2) – Ατλάντα Χοκς (3)

Δύση

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (1) – Ντάλας Μάβερικς (4)

Χιούστον Ρόκετς (2) – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (3)

Time to fill out your bracket!



The Knockout Rounds of the #EmiratesNBACup begin Tuesday, Dec. 10. pic.twitter.com/RTsa5gG2TN