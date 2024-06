Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζει την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος να κάνει την πρώτη του παραγωγή για ταινία μεγάλου μήκους, με τον Έλληνα μπασκετμπολίστα να μπαίνει δυναμικά στον χώρο του θεάματος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει στόχο να κυκλοφορήσει την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, με τον «Greak Freak» να δείχνει πως διαθέτει και άλλα ταλέντα, πέραν του μπάσκετ.

Όπως αναφέρει το «Variety», η ταινία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, θα είναι μια κωμωδία και θα διαδραματίζεται στην Ελλάδα.

Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς το project είναι ακόμα στα σκαριά.

Giannis Antetokounmpo is set to produce his first scripted feature film



It will “be an “Ocean’s Eleven”-style heist comedy set in Greece…plot details and international cast are being kept under wraps, but production is slated to begin this year.” per @Variety pic.twitter.com/4Jnic8sRId