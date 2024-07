Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Παπανικολάου σε ξεκαρδιστικό διάλογο με σουβλάκια, μπύρες και παπούτσια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Παπανικολάου ετοιμάζονται για το Προολυμπιακό τουρνουά στο ΣΕΦ, με τους δυο παίκτες της Εθνικής Ελλάδας να πιάνουν διάλογο στα αποδυτήρια της «γαλανόλευκης» για σουβλάκια, μπύρες και παπούτσια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ και το απολαμβάνει ιδιαίτερα, με τον «Greak Freak» στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter να ανεβάζει ένα video στο οποίο μαζί με τον Κώστα Παπανικολάου συζητούν και κάνουν πλάκα μεταξύ τους.

«Από την πρώτη ημέρα. Έχει πάρει τα Νο1, τα Νο2, τα Νο3, τα Νο4, τα Νο5…» ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον Παπανικολάου να εκφράζει τα παράπονα του γιατί δεν έχει λάβει ούτε ένα ζευγάρι παπούτσια από τον συμπαίκτη του.

Κάτι που ο star των Μιλγουόκι Μπακς παραδέχτηκε και έφερε ένα παράδειγμα από την ελληνική φιλοξενία και τις παραγγελίες για φαγητό με σουβλάκια και μπύρες.

shout out to my number one supporter @K_pap16

pic.twitter.com/gWjQ69uop3