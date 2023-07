Ο Ντέμιαν Λίλαρντ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς και να αφήσει τους Στέφ Κάρι και Γιάννη Αντετοκούνμπο ως τους πιο… πιστούς σούπερ σταρ του NBA.

Μετά από 11 χρόνια στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς, ο Λίλαρντ ζήτησε να γίνει ανταλλαγή τις επόμενες ημέρες, για να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει έναν τίτλο, κάτι που έχουν κάνει σχεδόν όλοι οι σούπερ σταρ του NBA τα τελευταία χρόνια.

Όχι όμως και ο Στεφ Κάρι, που κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα με την ομάδα που τον απέκτησε από το ντραφτ, τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με τους οποίους “μετράει” πια 14 σεζόν. Μαζί του, σε δεύτερο ρόλο και οι Κλέι Τόμπσον με 12 σεζόν και Ντρέιμοντ Γκριν με 11 σεζόν. Ακολουθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 10 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς και ένα πρωτάθλημα. Στην ίδια λίστα βρίσκεται πάντως και ο Νίκολα Γιόκιτς, που είναι νυν πρωταθλητής του NBA και ετοιμάζεται για τηn 9 σεζόν του στους Ντένβερ Νάγκετς.

Active players with longest tenure with one team in the NBA:



Stephen Curry (14 seasons)

Klay Thompson (12 seasons)

Draymond Green (11 seasons)

Damian Lillard (11 seasons)

Giannis Antetokounmpo (10 seasons)