Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι 30 καλύτερες στιγμές της καριέρας του στους Μιλγουόκι Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμπληρώνει τα 30 του χρόνια, με τους Μιλγουόκι Μπακς να τιμούν τον κορυφαίο παίκτη της σύγχρονης ιστορίας τους με ένα όμορφο video με τις 30 καλύτερες φάσεις της καριέρας του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στην 3η δεκαετία της ζωής του, με τον «Greak Freak» να κλείνει τα 30 του χρόνια. Η ομάδα στην οποία αγωνίζεται από την αρχή της καριέρας του, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν γινόταν να μην του ευχηθούν, με τα «ελάφια» να επιλέγουν ένα ιδιαίτερο τρόπο για τα χρόνια πολλά.

Συγκεκριμένα οι Μπακς δημοσίευσαν ένα απολαυστικό βίντεο, διάρκειας περίπου 14 λεπτών, με τις 30 καλύτερες στιγμές της καριέρας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τις φάσεις να είναι η μία καλύτερη από την άλλη!

Giannis’ top 30 plays of his career in honor of his 30th birthday! pic.twitter.com/65GPkdaLhu