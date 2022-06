Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο έδωσαν το “παρών” στη λαμπερή εκδήλωση της Disney για την πρεμιέρα της ταινίας “Rise”.

Η ταινία που είναι αφιερωμένη στην οικογένεια Αντετοκούνμπο θα βγει στο Disney+ την Παρασκευή (24/6) και λίγες ώρες νωρίτερα η συνδρομητική πλατφόρμα ετοίμασε ένα ξεχωριστό event.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η οικογένεια του μαζί με τους ηθοποιούς που ενσαρκώνουν τα αδέρφια στην ταινία της Disney βρέθηκαν στην εκδήλωση.

Οι Αντετοκούνμπο φωτογραφήθηκαν μαζί με τους ηθοποιούς, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τα ρούχα που φορούσαν. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φορούσε, μάλιστα, τα ίδια ρούχα με τα παιδιά του, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω του.

.@Giannis_An34 On The Red Carpet for the premiere of “Rise” on @disneyplus June 24th. It’s his family‘s inspirational story! pic.twitter.com/8IFNu7AKOP — On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) June 23, 2022

@Giannis_An34 and his family walk the carpet at the #DisneyRise world premiere! pic.twitter.com/cEZ45mJwMv — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 23, 2022

«Είμαι ενθουσιασμένος. Ήταν μια άκρως συναισθηματικά φορτισμένη εμπειρία. Φυσικά και ξέρω την ιστορία της οικογένειάς μου και τη διαδρομή της, αλλά είναι διαφορετικό να το βλέπεις στην οθόνη», τόνισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Αυτό που του έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν τα πρώτα πλάνα που παρουσιάζουν την περιπέτεια των γονιών του στην Τουρκία. «Ήταν πολύ φοβισμένοι, το έβλεπες στα μάτια τους. Ήταν μόλις 25-26 ετών και φοβόντουσαν», ανέφερε.

Όσο για τους ηθοποιούς που αποτύπωσαν τις κινήσεις του και στο γήπεδο; «Δεν τους έδωσα κάποια συμβουλή, αλλά είναι προφανώς πως με μελέτησαν».

Από τις σκηνές που ξεχώρισε ήταν αυτή της προσευχής. «Θυμάμαι που καθόμασταν και προσευχόμασταν κάθε μέρα πριν το σχολείο. Πρέπει πάντα να έχεις πίστη και να ελπίζεις πως όλα θα πάνε καλά. Λέγαμε πως θα είμαστε χαρούμενοι και πως θα τα καταφέρουμε σαν οικογένεια. Η μητέρα μου λέει πως δεν έχασαν ποτέ την ελπίδα τους. Εγώ θα είχα χάσει κάθε ελπίδα. Εκείνοι όμως μας μεγάλωσαν, μας έστειλαν σχολείο, μας πήγαν σε μια ομάδα για να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, μέχρι να τα καταφέρουμε», δήλωσε.

Τέλος για την αλλαγή του τίτλου, που αρχικά ήταν Greek Freak, είπε: «Η ταινία είναι για την οικογένειά μου, όχι για μένα. Ο Θανάσης λέει πως όταν ένας σκοράρει, όλοι μαζί σκοράρουμε. Όταν ένας πετυχαίνει, όλοι μαζί πετυχαίνουμε. Όταν πρότειναν το Rise ως τίτλο, είπα ‘αυτό είναι! Αρχίσαμε από το μηδέν και όλοι μαζί σαν οικογένεια σηκωθήκαμε και συνεχίζουμε να σηκωνόμαστε».