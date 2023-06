Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο των Μιλγουόκι Μπακς για τη μετεγγραφή του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Λιονέλ Μέσι πήρε τη μεγάλη απόφαση, να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλωσόρισε τον Αργεντινό στο MLS.

Μάλιστα, έδωσε ραντεβού με τον Λιονέλ Μέσι στα παιχνίδια με τη Νάσβιλ, όπου ο Έλληνας φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς έχει μετοχές.

“Καλωσόρισες στο MLS Μέσι! Θα τα πούμε στο Νάσβιλ”, το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Λιονέλ Μέσι.

Welcome to the MLS Messi!! See you at Nashville