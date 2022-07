Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην Ελλάδα και συνεχίζει να προπονείται σκληρά ενόψει του Eurobasket που ακολουθεί τον Σεπτέμβριο.

Όλα δείχνουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ηγηθεί της Εθνικής Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με τον Έλληνα φόργουορντ να δουλεύει σε φουλ ρυθμούς και την περίοδο των διακοπών του.

Πριν λίγες μέρες έκανε προπονήσεις στο ΣΕΦ, ενώ τώρα δουλεύει στο κλειστό της Κηφισιάς, φορώντας, μάλιστα, φανελάκι της Ελλάδας.

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

You get what you work for not what you wish for😃 pic.twitter.com/Tg7upfiLrU