O Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί σε video για την προώθηση της νέας ταινίας Minions και φωνάζει «papoy»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι fan των Minions και το απέδειξε για μια ακόμα φορά, συμμετέχοντας στην προώθηση της ταινίας “Minions and Monsters” η οποία θα κάνει πρεμιέρα την 1η Ιουλίου. Ο “Greek freak” πρωταγωνίστησε σε πανέξυπνο βίντεο, που πόσταρε στα social media που διατηρεί.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσιάζεται ως κεντρικό πρόσωπο σε πολλαπλές αφίσες ταινιών. Ο παραγωγού του, του πρότεινε ρόλους, όπως ήρωας σε περιπέτεια, μονομάχος ή ένας σούπερ μπαμπάς, αλλά ο “Greek freak” είχε μια διαφορετική ιδέα, “στηρίζοντας” τα Minions.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Είναι καλές, αλλά υπάρχει μόνο μία ομάδα με την οποία δουλεύω” ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος στη συνέχεια εμφανίζεται να φοράει τη στολή του μονομάχου, με ένα από τα Minions να τον καθοδηγεί από την καρέκλα του σκηνοθέτη. “Μείνε πιστός στην ομάδα σου. papoy” φώναξε ο ηγέτης των Μπακς, δεχόμενος τη συμβουλή του σκηνοθέτη του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34)

Ο “Greek Freak” έχει αποδείξει ότι είναι… minionaire, μια και τον περασμένο Οκτώβριο, στο πλαίσιο του Halloween, ντύθηκε ένα τεράστιο minion.