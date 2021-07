Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιόρτασε με την ψυχή του την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA, πρωταγωνιστώντας και στην παρέλαση των Μπακς στους δρόμους του Μιλγουόκι.

Τα Ελάφια γιόρτασαν με τον κόσμο τους την κατάκτηση του πρωταθλήματος ύστερα από 50 χρόνια, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πανηγυρίζει έξαλλα για την τεράστια επιτυχία της ομάδας του.

Ο Έλληνας φόργουορντ πήρε το τρόπαιο και το «σήκωσε» στον ουρανό του Μιλγουόκι, προκαλώντας στον κόσμο.

Δείτε το βίντεο:

Giannis lifts the 🏆 to the crowd! 🙌



Follow the 2021 Milwaukee Bucks Championship Parade on NBA TV: https://t.co/YuGpAi3U4m pic.twitter.com/rp8U3LnBL0