Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άρχισε να δραστηριοποιείται και στον χώρο του μπέιζμπολ, με το ESPN να αναφέρει ότι απέκτησε ποσοστό μετοχών στους Μιλγουόκι Μπρούερς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Τζεφ Πασάν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αποκτήσει ένα ποσοστό μετοχών της ομάδα μπέιζμπολ της πόλης, όπως έκανε πρόσφατα και ο σταρ του American Football, Πάτρικ Μαχόουμς, που αγόρασε το δικό του ποσοστό στους Ρόγιαλς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι δραστήριος κι εκτός παρκέ, αποτελώντας τον απόλυτο σταρ της πόλης του Μιλγουόκι.

