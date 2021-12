Ο Γιάννης Φετφατζίδης αγωνίζεται στο Κατάρ με την Αλ Κορ και στο παιχνίδι με την Qatar SC ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας και τα δύο γκολ της ομάδας του.

Ο πρώην παίκτης του Άρη άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης με ωραίο πλασέ στην αντεπίθεση και “καθάρισε” το ματς με κεφαλιά, πριν μειώσει στο τελικό 2-1, η φιλοξενούμενη ομάδα.

Αυτή ήταν μάλιστα, η πρώτη νίκη της Αλ Κορ στο φετινό πρωτάθλημα, μετά από 11 αγώνες και της επέτρεψε να ξεφύγει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, καθώς έφθασε τους 7 βαθμούς έναντι 5 βαθμών της ουραγού Αλ Σαϊλίγια.

Finally, Al-Khor have their first win of the season!



Giannis Fetfatzidis struck a brace to help Al-Khor defeat Qatar SC 2-1, in the final game of the first phase!



Al-Khor held on for the win, despite Sebastian Soria’s late goal for QSC pic.twitter.com/HNlEA7ek9d