Ο θηριώδης, Ράιλι Οπέλκα, θα είναι το τελευταίο «εμπόδιο» του Στέφανου Τσιτσιπά, πριν τον τελικό του Masters στο Τορόντο. Το Νο32 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε δύσκολα τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ με 2-0 σετ.

Ο ύψους 2.11μ. Αμερικανός Ράιλι Οπέλκα θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στα ημιτελικά του Rogers Cup στο Τορόντο το Σάββατο (14/08), στις 19:30.

Ο Οπέλκα, Νο32 στον κόσμο, απέκλεισε τον Ισπανό Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ (Νο17) με 2-0 σετ -6-4, 7-6(1)- και πέρασε για δεύτερη φορά στην καριέρα του σε ημιτελικά Masters.

Ο 24χρονος τενίστας αντιμετώπισε και την περασμένη χρονιά τον Τσιτσιπά στο Σινσινάτι (η μοναδική τους αναμέτρηση), αλλά εγκατέλειψε τραυματίας λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο σετ.

Ο Οπέλκα σέρβιρε και σήμερα πολύ καλά, πετυχαίνοντας 18 άσους, για να επιβληθεί του Ισπανού αντιπάλου του σε 1 ώρα και 23 λεπτά.

Fantastic finish 🔥@ReillyOpelka reaches his second Masters 1000 semi-final of 2021, defeating Roberto Bautista Agut, 6-3 7-6. #NBO21 pic.twitter.com/mpouxWcJQj