Ο Γιώργος Γιακουμάκης πέτυχε το 22ο γκολ του στη σεζόν (video)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι ασταμάτητος. Ο Έλληνας επιθετικός συνεχίζει να… ματώνει με καταιγιστικό τρόπο τα αντίπαλα δίχτυα στο ολλανδικό πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας το 22ο γκολ του στη σεζόν, στο παιχνίδι της Φένλο με την Ουτρέχτη.

Η ομάδα των Γιακουμάκη και των αδερφών Δώνη ηττήθηκε με 3-1, με τον Έλληνα σέντερ φορ να σημειώνει το γκολ της τιμής για τη Φένλο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Δείτε το 22ο γκολ του Γιακουμάκη:

