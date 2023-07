Ο Γιώργος Κούτσιας αγωνίζεται πλέον στο MLS με τη φανέλα των Σικάγο Φάιρ και μετά το πρώτο του γκολ ήρθε και η πρώτη του ασίστ, στη νίκη με 3-0 επί της Μοντρεάλ.

Μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα, ο Κούτσιας έκανε εξαιρετική ενέργεια μέσα στην περιοχή, ξεμαρκαρίστηκε ωραία από αριστερά και έδωσε ασίστ… μισό γκολ στον Γκουτιέρεζ που πλάσαρε από κοντά για το 1-0.

Οι Σικάγο Φάιρ πήρε έτσι το προβάδισμα από νωρίς στο ματς και κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 3-0, χάρη και σε γκολ των Σελασιέ και Σακίρι.

Brian Gutiérrez puts it away and @ChicagoFire find the early goal!



