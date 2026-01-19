Ο Γιόβιτς της ΑΕΚ τρόλαρε τους φίλους του Παναθηναϊκού για τα τέσσερα γκολ στο ντέρμπι

Ο Λούκα Γιόβιτς και στα δύο ντέρμπι της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, καθώς συνολικά έχει πετύχει επτά γκολ στις δύο νίκες της Ένωσης.

Στο 4-0 της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού ο Γιόβιτς σκόραρε και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του στην OPAP Arena και μία μέρα αργότερα τρόλαρε τους φίλους του «τριφυλλιού» στα social media.

Ο 28χρονος επιθετικός του Δικεφάλου ανέβασε τη φωτογραφία που δείχνει τον αριθμό 4 με τα δάχτυλά του και έγραψε «τίποτα προσωπικό» στη λεζάντα απευθυνόμενος στον κόσμο του Παναθηναϊκού, χωρίς όμως να προκαλέσει με αρνητικό τρόπο.