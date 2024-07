Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ παραιτήθηκε από την Εθνική Αγγλίας μετά το χαμένο τελικό στο Euro 2024

Παρελθόν θα πρέπει να θεωρείται ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για την Εθνική Αγγλίας, καθώς η ήττα από την Ισπανία στον τελικό του Euro 2024, οδήγησε στην παραίτησή του από τα “τρία λιοντάρια”.

Μετά από 8 χρόνια ως προπονητής της Εθνικής Αγγλίας και αφού οδήγησε την ομάδα σε δύο χαμένους τελικούς σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Η λύση της συνεργασίας του Άγγλου προπονητή με την εθνική ομάδα της πατρίδας του ανακοινώθηκε μάλιστα και τυπικά, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι ήταν προσωπική του απόφαση. Λίγο πριν το φινάλε του Euro 2024 άλλωστε, είχε γίνει γνωστή η πρόθεση της αγγλικής ομοσπονδίας να ανανεώσει το συμβόλαιο του Σάουθγκεϊτ.

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions.