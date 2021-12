Ο Σέρχιο Αγκουέρο θα αποσυρθεί από τη δράση στα 33 του χρόνια λόγω καρδιακής αρρυθμίας και την Τετάρτη (15/12, 13:00) ο Αργεντινός επιθετικός θα ανακοινώσει επίσημα την ολοκλήρωση της τεράστιας καριέρας του στη Βαρκελώνη.

Ο Σέρχιο Αγκουέρο αναγκάζεται να σταματήσει πρόωρα το ποδόσφαιρο για λόγους υγείας κι αναμένεται να επισημοποιήσει την απόφαση του στη Βαρκελώνη.

Το παρών στη συνέντευξη Τύπου του Αγκουέρο θα δώσει, μάλιστα, κι ο προπονητής του στη Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος θα ταξιδέψει το πρωί της Τετάρτης από το Μάντσεστερ στη Βαρκελώνη για να τιμήσει τον Αργεντινό επιθετικό.

