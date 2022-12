Ο Κάιλ Χάινς τα… έχωσε στους διαιτητές, κατά τη διάρκεια του Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό (79-71) και “έφυγε” για τα αποδυτήρια, έχοντας δεχθεί δυο τεχνικές ποινές.

Στα 4’’ πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου του Αρμάνι – Μνονακό, υπήρξε ένα ξεκάθαρο φάουλ του Οκόμπο στον Μήτρου-Λονγκ, με τον Γάλλο γκαρντ να το παραδέχτηκε σηκώνοντας το χέρι του. Οι διαιτητές όμως, δεν έδωσαν τίποτα!

Ο Κάιλ Χάινς διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές, ζητώντας φάουλ του Οκόμπο και άνοιξε έντονο διάλογο με τους Ματέι Μπολτάουζερ, Μπένχαμιν Χιμένεθ και Άνε Πάντερ με αποτέλεσμα να αποβληθεί με δυο σερί τεχνικές ποινές!

KYLE HINES FURIOUS AND EJECTED

Olimpia Milano is playing against AS Monaco. EA7, with 10 minutes to go, is -11.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #EA7 #EuroLega #Olimpia #Milano #Milan #OlimpiaMilano #Hinespic.twitter.com/gEcAulSIL9