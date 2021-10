Όλα δείχνουν ότι ο Kάιρι Ίρβινγκ δεν θα αλλάξει γνώμη για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού κι έτσι θα χάσει όλα τα εντός έδρας ματς των Μπρούκλιν Νετς

Το πρόβλημα στους Μπρούκλιν Νετς με τον Κάιρι Ίρβινγκ παραμένει, λίγες ημέρες πριν από το πρώτο τζάμπολ της χρονιάς στο ΝΒΑ. Ο “αστέρας” της ομάδας ξεκίνησε προπονήσεις με την ομάδα, αλλά αναμένεται να χάσει όλα τα εντός έδρας ματς, αφού δεν δείχνει να αλλάζει άποψη για τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό.

Μάλιστα, ο Ίρβινγκ… χτύπησε με ανάρτηση στο twitter, τονίζοντας: «Με προστατεύει ο Θεός, όπως και την οικογένειά μου. Είμαστε ενωμένοι».

I am protected by God and so are my people. We stand together.