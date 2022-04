Απίστευτες εικόνες από το TD Garden και το παιχνίδι των Μπόστον Σέλτικς με τους Μπρούκλιν Νετς, με πρωταγωνιστή τον πρώην παίκτη των “Κελτών”, Καϊρί Ίρβινγκ.

Ο Αμερικανός γκαρντ μόνο καλοδεχούμενος δεν ήταν από τους οπαδούς της παλιάς του ομάδας, οι οποίοι και τον έβριζαν εν χορώ καθόλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο ίδιος “απάντησε” με ένα εκπληκτικό ματς με 39 προσωπικούς πόντους, αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει και τον εκνευρισμό του, κάνοντας άσεμνες χειρονομίες προς την κερκίδα. Σε δύο περιπτώσεις τους έδειξε το… μεσαίο δάκτυλο, γεγονός που “φούντωσε” ακόμα περισσότερο το… μίσος εναντίον του.

Kyrie hits the shot and gives the middle finger salute to the crowd. Gonna be a fun series. pic.twitter.com/KKN9WoDSGY