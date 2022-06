Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση του Καϊρί Ίρβινγκ, αφού λίγες ώρες μετά τα δημοσιεύματα πως ψάχνει ομάδα ως ελεύθερος, ο ίδιος έκανε χρήση της οψιόν που είχε με τους Μπρούκλιν Νετς για να παραμείνει στην ομάδα.

Με τις επιλογές του στην αγορά να είναι ελάχιστες, ο Ίρβινγκ έκανε… στροφή 180 μοιρών και με opt-in στη συμφωνία του με τους Νετς, ανανέωσε για έναν ακόμη χρόνο με την ομάδα του Μπρούκλιν.

Ο ίδιος ο Ίρβινγκ φέρεται να σχολίασε δε τα εξής: «Οι κανονικοί άνθρωποι κρατούν τον κόσμο, αλλά αυτοί που τολμούν να είναι διαφορετικοί μας οδηγούν στο αύριο. Έχω πάρει την απόφασή μου να κάνω opt in. Τα λέμε το φθινόπωρο».

Kyrie Irving: “Normal people keep the world going, but those who dare to be different lead us into tomorrow. I’ve made my decision to opt in. See you in the fall. A11even.” https://t.co/rpiS8YkSZI