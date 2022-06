Ο Καϊρί Ίρβινγκ θα πρέπει να θεωρείται ήδη παρελθόν για τους Μπρούκλιν Νετς, καθώς η ομάδα του έδωσε την άδεια να μιλήσει με άλλες ομάδες για την ανταλλαγή του και ξεκίνησε το… σεισμό που μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το μετεγγραφικό καλοκαίρι στο NBA.

Όπως αναφέρουν κορυφαία Μέσα στις ΗΠΑ, ο Ίρβινγκ ζήτησε επίσημα από τους Μπρούκλιν Νετς να ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και η ομάδα της Νέας Υόρκης άναψε το “πράσινο φως” στον σούπερ σταρ της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Νετς ξεκαθάρισαν στον Ίρβινγκ ότι δεν πρόκειται να του προσφέρουν μαξ συμβόλαιο και ο ίδιος βρίσκεται πια με το… ενάμισι πόδι μακριά από τους Νετς. Αναμένεται έτσι να αναζητήσει μία μετεγγραφή με τη μορφή του sign and trade, υπογράφοντας την οψιόν που έχει στο Μπρούκλιν, αλλά μόνο για να γίνει ανταλλαγή.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς εμφανίζονται αυτή τη στιγμή ως η μοναδική ομάδα που ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, αλλά δεν έχει πολλά να προσφέρει ως αντάλλαγμα και οι Μπρούκλιν Νετς έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν ενδιαφέρονται για τον Ράσελ Γουέστμπρουκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Sources: Kyrie Irving has requested and received permission from the Nets to find sign-and-trade offers from other teams. Kevin Durant still hasn’t spoken to Nets front office. Russell Westbrook to Brooklyn remains unlikely. More for @NYDNSports https://t.co/SQ0hZxL4fm

The Athletic can confirm ⁦@Krisplashed⁩’s report that Kyrie Irving has been granted permission to seek a sign-and-trade from the Nets. Re-upping this from a week ago on why that’s easier said than done: https://t.co/rOKAFs2pa4