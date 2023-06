Η Αλ Ιτιχάντ δεν σταματάει να πυροδοτεί μεταγραφικές βόμβες. Μετά τον Καρίμ Μπενζεμά, οι πρωταθλητές της Σαουδικής Αραβίας ετοιμάζονται να κλείσουν και τον Ενγκολό Καντέ.

Το συμβόλαιο του διεθνή Γάλλου μέσου, Ενγκολό Καντέ, με την Τσέλσι ολοκληρώνεται τον Ιούνιο και στη συνέχεια ο 32χρονος ποδοσφαιριστής είναι ελεύθερος να επιλέξει την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον Τζανλούκα ντι Μάρτζιο, ο Κάντε θα γίνει συμπαίκτης με τον συμπατριώτη του, Μπενζεμά, αφού το βράδυ της Τρίτης (6/6) συμφώνησε με την Αλ Ιτιχάντ, υπογράφοντας το νέο του συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Οι απολαβές του Καντέ θα είναι 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

