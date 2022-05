Οι Μουσoυλμάνοι γιόρτασαν τις τελευταίες ημέρες το ραμαζάνι, το οποίο και ολοκληρώθηκε χθες, με μία σειρά από ποδοσφαιριστές να κάνουν σχετικές αναρτήσεις στα social media.

Ανάμεσά τους, έξι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και ο Νορντίν Άμραμπατ της ΑΕΚ, ο οποίος ανέβασε μία φωτογραφία του στο instagram με παραδοσιακή θρησκευτική ενδυμασία, στο σπίτι του στη Βούλα.

Αντίστοιχη ανάρτηση έκανε όμως και ένας από τους κορυφαίους παίκτες της σεζόν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Καρίμ Μπενζεμά.

Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ανέβασε ένα video στο twitter, όπου και εμφανίζεται ο ίδιος να λέει τα εξής: «Ευλογημένο τσιμπούσι σε όλους τους μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο. Μακάρι ο Αλάχ να σας ευλογεί όλους».

Eid Mubarak to all the muslims all around the world 🌎

May Allah bless everyone 🤲🏼

Taqabbal-Allâhu Minna wâ minkum 🤍#alhamdulilah 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/Fvoq07CXq7