O Κέβιν Ντε Μπρόινε παραμονές του τελικού στο Champions League χαριτολογώντας ανέφερε πως δεν έχει ερωτευτεί τον συμπαίκτη του Έρλινγκ Χάαλαντ παρά την καταπληκτική τους συνεργασία στο γήπεδο.

Ο Ντε Μπρόινε αποτελεί ένα από τους καλύτερους πασέρ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο(αν όχι ο καλύτερος). Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ίσως ο κορυφαίος επιθετικός στον κόσμο, με τους δυο παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι να έχουν κάνει μαγικά τη φετινή σεζόν.

Κάπως έτσι στη συνέντευξη τύπου πριν από τον τελικό του Champions League, ο Ντε Μπρόινε ρωτήθηκε για την συνεργασία του με τον Χάαλαντ, με τον Βέλγο χαφ να δηλώνει πως είναι ευτυχισμένος με τη σύζυγο του και δεν έχει ερωτευτεί τον Νορβηγό σέντερ φορ αστειευόμενος.

Μάλιστα δεν δίστασε να πλέξει το εγκώμιο του 22χρονου συμπαίκτη του, τονίζοντας πως από την πρώτη στιγμή είχε ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον Χάαλαντ, καταλαβαίνοντας πάντα που και πότε θέλει την μπάλα για να του κάνει πάσα.

Erling Haaland may be great, but De Bruyne still chooses his own wife… 😂 pic.twitter.com/Fzftt4Wf9p