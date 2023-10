Ο Κέβιν Ντουράντ εμφανίστηκε ξεκάθαρος, όσον αφορά τις προθέσεις του, να ενισχύσει τις ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Τον εαυτό του στη διάθεση της εθνική ομάδα των ΗΠΑ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 του Παρισιού έθεσε ο Κέβιν Ντουράντ, κάτι που ανέφερε ο ίδιος στη media day των Φοίνιξ Σανς.

Οι δημοσιογράφοι βρήκαν την ευκαιρία να μάθουν τις προθέσεις του “KD” αναφορικά με το προσεχές καλοκαίρι και εκείνος ήταν ξεκάθαρος: “Θα παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες του χρόνου”.

Θυμίζουμε πως ο Κέβιν Ντουραντ έχει πανηγυρίσει τρία χρυσά μετάλλια με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Λονδίνου (2012), Ρίο ντε Τζανέιρο (2016) και Τόκιο (2020), αλλά έχει κατακτήσει και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010.

Kevin Durant is committed to playing for Team USA in the 2024 Olympics in Paris 🇺🇸



