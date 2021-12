Τι κι αν οι Μπρούκλιν Νετς είχαν μόλις εννιά παίκτες διαθέσιμους στην αναμέτρηση κόντρα στους Σίξερς. Ο Κέβιν Ντουράντ απέδειξε και πάλι πως είναι μεγάλος ηγέτης, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη (114-105).

Ο Κέβν Ντουράντ έδειξε γιατί είναι ένας από τους διεκδικητές του τίτλου του MVP της κανονικής περιόδου στο ΝΒΕ, στη νίκη των Νετς επί των Σίξερς μέσα στο Μπρούκλιν (114-105).

Ο “KD” είχε 34 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ήταν αυτός που “τράβηξε” την ομάδα του όταν οι Σίξερς επέστρεψαν από το -20 και ισοφάρισαν σε 103-103. Με δικό του τρίποντο και φάουλ ξεκίνησε το σερί 9-0 των Νετς με το οποίο ξέφυγαν με 112-103 “καθαρίζοντας” το παιχνίδι.

Ο Μπλέικ Γκρίφιν και ο Νικ Κλάξτον είχαν από 17 πόντους για τους νικητές. Ο Τζοέλ Εμπίντ είχε 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ για τους Σίξερς που έφτασαν τις τρεις σερί ήττες και υποχώρησαν στο 15-15.

Να θυμίσουμε ότι οι πρωτοπόροι της Ανατολής έχουν 7 παίκτες στο πρωτόκολλο κορονοϊού και τον ανεμβολίαστο Κάιρι Ίρβινγκ στο… σπίτι του.

