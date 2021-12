Παρότι αγωνίστηκαν με… μισή ομάδα, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού (είχαν μόλις οκτώ παίκτες στη διάθεσή τους), οι Μπρούκλιν Νετς είχαν σε μεγάλη βραδιά τον Κέβιν Ντουράντ και επικράτησαν 131-129 στην παράταση των Τορόντο Ράπτορς.

Ο Κέβιν Ντουράντ έκανε triple double, μετρώντας 34 πόντους, 13 ριμπάουντ και έντεκα ασίστ, με τον Μιλς, που είχε 30 πόντους, να οδηγεί το ματς στο επιπλέον πεντάλεπτο με τρίποντο στα 14’’ πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης.

Κόντρα στους Ράπτορς ο Ντουράντ πέτυχε το 14ο triple double της καριέρας του, την ίδια στιγμή που στους πέντε τελευταίους αγώνες έχει απίστευτα νούμερα.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Βαν Βλιτ (31 πόντοι, 9 ασίστ), καθώς και ο Μπαρνς, που έκανε double double (23 πόντοι, 12 ριμπάουντ). Με τη νίκη τους αυτή, οι Μπρούκλιν Νετς ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 20-8, ενώ οι Τορόντο Ράπτορς “έπεσαν” στο 13-15.

Να αναφέρουμε ότι οι Νετς είχαν μόλις οκτώ παίκτες στη διάθεσή τους. Τελευταία απώλεια, ο Τζέιμς Χάρντεν που μπήκε σε υγειονομικό πρωτόκολλο.

Kevin Durant’s last five games:



◻️34 PTS, 13 REB, 11 AST, 41 FG%

◻️51 PTS, 7 REB, 9 AST, 52 FG%

◻️ 31 PTS, 5 REB, 6 AST, 55 FG%

◻️24 PTS, 7 REB, 3 AST, 45 FG%

◻️28 PTS, 10 REB, 4 AST, 46 FG%



14th career triple-double for Efficiency Man.

