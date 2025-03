Ο Κιλιάν Εμπαπέ ενθουσιάστηκε με τον κέρινο ομοίωμά του στο Madame Tussauds

Το δικό του κέρινο ομοίωμα στο φημισμένο μουσείο Madame Tussauds, έχει πλέον ο σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Εμπαπέ.

Το μουσείο Madame Tussauds το παρουσίασε μάλιστα με ένα video με τον ίδιο τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το κέρινο ομοίωμά του, το οποίο τον δείχνει με τον γνωστό πανηγυρισμό του και την εμφάνιση της εθνικής Γαλλίας.

«Ουάου, είναι απίστευτο! Το να έχεις το ομοίωμά σου στο Madame Tussauds στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι τόσο ξεχωριστό. Οι καλλιτέχνες είναι τόσο ταλαντούχοι – τα μαλλιά, η πόζα, μου μοιάζουν, είναι σουρεαλιστικά! Ευχαριστώ συνεχώς την ομάδα για την απίστευτη δουλειά της και ανυπομονώ να ακούσω τι σκέφτονται οι οπαδοί όταν θα μπορέσουν να το δουν», ανέφερε ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Man of the match, KYLIAN MBAPPÉ has officially joined our team.. 04.04.25 pic.twitter.com/x8e2UPE3fi