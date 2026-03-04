Συμβαίνει τώρα:
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωτογραφήθηκε με τον Τόνι Κούκοτς στο Σικάγο

Ο Έλληνας τραγουδιστής βρέθηκε στο United Center
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον Τόνι Κούκοτς
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση των Μπουλς με τους Θάντερ και φωτογραφήθηκε με τον Τόνι Κούκοτς.

Ο Έλληνας τραγουδιστής βρέθηκε στο Σικάγο και δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι των Μπουλς με τους Θάντερ για το NBA. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα δώσει το Σάββατο (7/3/2026) μία μεγάλη συναυλία στην έδρα των Ταύρων, στο «United Center», η οποία είναι sold out.

Οι Θάντερ νίκησαν τους Μπουλς με 116-108, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να συναντάει, μάλιστα, τον θρυλικό Τόνι Κούκοτς.

Ο Έλληνας τραγουδιστής φωτογραφήθηκε με τον παλαίμαχο Κροάτη μπασκετμπολίστα, ο οποίος έγραψε ιστορία παρέα με τον Μάικλ Τζόρνταν στους Μπουλς.

