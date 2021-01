Ο κορονοϊός ανέβαλε το Άστον Βίλα – Εβερτον για την Premier League

Ένα παιχνίδι λιγότερο θα έχει το προσεχές σαββατοκύριακο η 19η αγωνιστική της Premier League.

Η έξαρση του κορονοϊού στο «στρατόπεδο» της Άστον Βίλα οδήγησε την Premier League στην απόφαση να αναβάλλει την αναμέτρηση των «χωριατών» με την Εβερτον, για την Premier League

Η αναμέτρηση του «Βίλα Παρκ» ήταν προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Κυριακής (17.01.2021 / 14:00) και πλέον αναμένεται να… πάρει νέα ημερομηνία.

«Αποδεχόμαστε το αίτημα της Αστον Βίλα για την αναβολή του αγώνα με την Εβερτον», αναφέρει η ανακοίνωση της Premier League.

Όσον αφορά το Άστον Βίλα – Νιουκάστλ που είχε αναβληθεί λόγω πολλαπλών κρουσμάτων κορονοϊού στους φιλοξενούμενους, ορίστηκε να διεξαχθεί την 23η ημέρα του Ιανουαρίου.

Aston Villa can confirm that Sunday's scheduled Premier League fixture with Everton has been postponed.



Our fixture with Newcastle United, which was postponed as a result of a similar outbreak at their training ground, will now take place on Saturday, January 23 at 8pm.