Ο κορονοϊός συνεχίζει να “χτυπά” σφοδρά τις ΗΠΑ και τα πάντα έχουν “παγώσει” στη χώρα, μεταξύ των οποίων και όλες οι αθλητικές δραστηριότητες, ενώ πίσω φαίνεται ότι πηγαίνει και το NBA Draft.

Η διαδικασία για την επιλογή των επόμενων αστέρων του NBA αναμένεται να αναβληθεί μέχρι να επιτρέψει ο κορονοϊός τις σχετικές συναντήσεις, με τις ομάδες να έχουν ήδη ειδοποιηθεί για την ακύρωση της λοταρίας του NBA Draft, όπου και γινόταν γνωστό ποιες επιλογές θα έχει κάθε ομάδα.

Γενικότερα η κατάσταση στις ΗΠΑ με την πανδημία είναι δύσκολη και κανείς δεν ξέρει πότε και με ποιο τρόπο θα υπάρξουν αγώνες τόσο στο NBA, όσο και στα υπόλοιπα κορυφαία αθλήματα της χώρας.

