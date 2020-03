Ο κορονοϊός εξαπλώνεται ραγδαία και μοιραία έφτασε και στο NBA. Το πρώτο κρούσμα είναι γεγονός, πρόκειται για παίκτη των Γιούτα Τζαζ και πλέον το καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο σταματάει μέχρι νεοτέρας!

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (12.03.2020) ήταν προγραμματισμένο το παιχνίδι των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Γιούτα Τζαζ. Όμως πριν από το τζάμπολ ανακοινώθηκε ότι το παιχνίδι αναβάλλεται.

Η αιτία της αναβολής αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα: ο σέντερ των Τζαζ, ο Ρούντι Γκομπέρ είναι ο πρώτος παίκτης του NBA τον οποίο προβάλει ο κορονοϊός! Η ειρωνεία (ή βλακεία, όπως το δει κανείς) είναι πως ο Γάλλος σέντερ των «Μορμόνων» μια μέρα νωρίτερα θεωρούσε αστείο το θέμα του κορονοϊού και έπιανε όλα τα μικρόφωνα ενώ έκανε δηλώσεις. Ποιος γελάει τώρα;

Η αντίδραση της Λίγκας ήταν άμεση: η σεζόν στο NBA αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας! Τα αντανακλαστικά άμεσα αλλά και το σοκ τεράστιο!

«Το NBA ανακοινώνει ότι ένας παίκτης των Γιούτα Τζαζ έχει βρεθεί θετικός στον COVID-19 (σ.σ. κορονοϊός). Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώθηκαν λίγο πριν από την έναρξη του αποψινού αγώνα ανάμεσα στους Τζαζ και τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στην Chesapeake Energy Arena. Το σημερινό παιχνίδι αναβλήθηκε. Ο παίκτης που νοσεί δεν ήταν στο γήπεδο.

Το NBA αναβάλει τους αγώνες μετά το αποψινό πρόγραμμα των αγώνων μέχρι νεοτέρας. Το NBA θα χρησιμοποιήσει αυτό το για να καθορίσει τα επόμενα βήματα του ενόψει της πανδημίας του κορονοϊού», ανέφερε η ανακοίνωση της Λίγκας.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

Σύμφωνα με τον Shams Charania, ο Ρούντι Γκομπέρ είναι σε καλή κατάσταση και μάλιστα «ένιωθε αρκετά δυνατός για να παίξει απόψε»!

Utah Jazz All-Star Rudy Gobert has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.



Sources say Gobert is feeling good, strong and stable — and was feeling strong enough to play tonight. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 12, 2020

Στο μεταξύ, οι Τορόντο Ράπτορς ανακοίνωσαν ότι βάζουν για 14 μέρες τους παίκτες τους σε καραντίνα γιατί είχαν αντιμετωπίσει τους Τζαζ την περασμένη Δευτέρα!

Sources: The Raptors have informed their players to self-quarantine for the next 14 days due to coronavirus situation. Toronto faced Utah and Rudy Gobert on Monday. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 12, 2020

Σύμφωνα δε με τον Adrian Wojnarowski του ESPN, οι παίκτες των Τζαζ και των Οκλαχόμα μπήκαν σε καραντίνα στο γήπεδο!