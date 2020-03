Σε μια πρωτοφανή απόφαση, την οποία ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε για έναν μήνα όλες τις πτήσεις από χώρες της Ευρώπης, με εξαίρεση τη Βρετανία. Αφού προκάλεσε χάος με την αναφορά στα εμπορεύματα, στη συνέχεια αναγκάστηκε να δώσει διευκρινίσεις!

Για τις επόμενες 30 μέρες, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ σταματούν όλα τα ταξίδια από τις χώρες της Ευρώπης για να σταματήσουν έτσι την εξάπλωση του κορονοϊού. Η μοναδική χώρα την οποία εξαιρεί ο Τραμπ από την απαγόρευση είναι η Βρετανία.

Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ της Παρασκευή στις 00:00 τοπική ώρα (06:00 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας).

«Για να εμποδιστούν νέα κρούσματα να διεισδύσουν στη χώρα μας, πρόκειται να αναστείλω όλα τα ταξίδια από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ για τις επόμενες 30 ημέρες», είχε ο Τραμπ σε διάγγελμά του από Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο για πολίτες των ΗΠΑ και μέλη των οικογενειών τους, που όμως θα πρέπει να υποβάλλονται προηγουμένως σε εξετάσεις.

Στο διάγγελμά του, ο Ντόνανλντ Τραμπ είπε ότι η προσωρινή απαγόρευση θα ισχύσει επίσης για εμπορεύματα και άλλα φορτία. Και αυτό προκάλεσε… πανικό στις αγορές και ανησυχία σε όσους τον άκουσαν. Αναγκάστηκε, λοιπόν, από το twitter να ανασκευάσει και να διαβεβαιώσει ότι η απαγόρευση δεν αφορά τα εμπορεύματα.

«Ο περιορισμός σταματά τους ανθρώπους, όχι τα αγαθά», διαβεβαίωσε ο Τραμπ και ενώ περίπου μια ώρα νωρίτερα έλεγε ότι η απαγόρευση εισόδου θα είχε εφαρμογή «όχι μόνο σε έναν τεράστιο όγκο εμπορευμάτων και φορτίων, αλλά και σε πολλά και διάφορα άλλα πράγματα».

Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats, and please remember, very important for all countries & businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods.