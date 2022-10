Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ανήκει και επίσημα στο δυναμικό των Σικάγο Μπουλς, με τους ”ταύρους” να ανακοινώνουν τη συμφωνία για two way contact συμβόλαιο.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο κατάφερε να πείσει τους Σικάγο Μπουλς με την παρουσία του στη προετοιμασία δίνοντας του ένα two way contact στο NBA μετά από ένα χρόνο παραμονής στη Βιλερμπάν.

O αδερφός του Greek Freak έχει πραγματοποιήσει 22 συμμετοχές σε τρεις σεζόν στο ΝΒΑ, σημειώνοντας μέσους όρους καριέρας 1 πόντο, 1 ριμπάουντ σε 4 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Πριν ενταχθεί στο Σικάγο, ο Αντετοκούνμπο πέρασε από τους Λος Άντζελες Λέικερς (2019-2021) και τους Ντάλας Μάβερικς (2018-19).

Ο Αντετοκούνμπο θα είναι μέλος των Μπουλς στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ και αν το Σικάγο κρίνει ότι χρειάζεται την ενίσχυση του και στα πλέι οφ, τότε θα πρέπει να μετατρέψει το συμβόλαιό του σε εγγυημένο έως το τέλος της χρονιάς.

OFFICIAL: We have signed F Kostas Antetokounmpo to a two-way contract.



Let’s work, @Kostas_Ante13! pic.twitter.com/QaZUt3Pfqs