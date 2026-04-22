Αθλητικά

Ο Κώστας Φορτούνης αποχωρεί από την Αλ Καλίτζ – Ανοίγει ο δρόμος της επιστροφής στον Ολυμπιακό

Δεν είναι διατεθειμένος να ανανεώσει τη συνεργασία του με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ο πρώην «ερυθρόλευκος» μεσοεπιθετικός
Ο Κώστας Φορτούνης στο Γ. Καραϊσκάκης/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Κώστας Φορτούνης πρόκειται να αποτελέσει παρελθόν από την Αλ Καλίτζ το καλοκαίρι, σύμφωνα με δημοσιογράφο από τη Σαουδική Αραβία, γεγονός που ανοίγει την πόρτα της επιστροφής στον Ολυμπιακό.

Μετά από δύο σεζόν στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Καλίτζ ο Φορτούνης φαίνεται πως επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα για να μπει στην τελική ευθεία της καριέρας του, με τον Ολυμπιακό, όπως είναι λογικό να είναι στο προσκήνιο, καθώς έχει δηλώσει ότι θέλει να κλείσει την καριέρα του στα «ερυθρόλευκα».

Η διοίκηση των Σαουδαράβων έκανε προσπάθεια να του ανανεώσει το συμβόλαιο, όμως ο 33χρονος μεσοεπιθετικός ήταν αποφασισμένος να αποχωρήσει από τη χώρα, με τους Πειραιώτες να είναι το φαβορί για να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Ο Φορτούνης έχει κατακτήσει 6 φορές το ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, δύο φορές του Κύπελλο Ελλάδας και φυσικά έχει σηκώσει και το Conference League στην ιστορική κατάκτηση των Πειραιωτών.

Σε 343 αγώνες με τον Ολυμπιακό ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει πετύχει 94 γκολ και έχει μοιράσει 106 ασίστ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo