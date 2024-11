Ο Κώστας Σλούκας «σκότωσε» τον Ερυθρό Αστέρα και ο Ιωάννης Παπαπέτρου φώναξε «Ποιος; Ποιος;» στον πάγκο

Ο Παναθηναϊκός έκανε νέο μεγάλο διπλό, με το στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα, με τον Κώστα Σλούκα να είναι για μία ακόμη φορά καθοριστικός στο φινάλε και να κερδίζει την αποθέωση των συμπαικτών του και ειδικά του Ιωάννη Παπαπέτρου.

Ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 8 πόντους στα τελευταία λεπτά του Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός, επιτρέποντας στους “πράσινους” να φθάσουν στην ανατροπή μέσα στη “Χάλα Πιονίρ”.

Το τρίποντο “μαχαριά” για τους Σέρβους ήρθε 3,5 λεπτά πριν τη λήξη, με τον αρχηγό του “τριφυλλιού” να μειώνει το ματς στον πόντο, προκαλώντας ξέσπασμα και στον πάγκο της ομάδας του. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου φάνηκε μάλιστα στην κάμερα να φωνάζει “Ποιος; Ποιος;” προς τον Σλούκα, καθώς από πέρυσι είναι αυτός που “καθαρίζει” στα δύσκολα.

