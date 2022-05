Ο Κώστας Τσιμίκας έγινε ο νέος ήρωας των οπαδών της Λίβερπουλ, καθώς με δικό του πέναλτι, η ομάδα τους κατέκτησε τον Κύπελλο Αγγλίας, στον τελικό με την Τσέλσι.

Ο διεθνής Έλληνας μπακ έχει μετατραπεί φέτος σε αγαπημένο παίκτη των “κόκκινων” και ένας φίλος της ομάδας δημιούργησε έναν εντυπωσιακό πίνακα ζωγραφικής με πρωταγωνιστή τον “Greek Scouser” και τον Άλισον.

Είχε μάλιστα την ευκαιρία να τον παραδώσει ο ίδιος στον Τσιμίκα, ο οποίος τον κέρασε ελληνικό καφέ και μίλησαν για ποδόσφαιρο, μποξ, ψάρεμα και τέχνες, σύμφωνα με όσα έγραψε ο ζωγράφος στο twitter.

Got to hand deliver this to Kostas today thanks to @PaulSmithJnr



Sat off drinking Greek coffee talking football, boxing, fishing and Art, boss day!!! pic.twitter.com/xmBLWVefrL