Ο Κώστας Τσιμίκας καλείται να καλύψει το κενό του τραυματία Άντι Ρόμπερσον στο αριστερό άκρο της άμυνας της Λίβερπουλ.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, επιβεβαίωσε ότι Άντι Ρόμπερτσον θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο μετά από τον τραυματισμό του και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις μήνες

Ο Κώστας Τσιμίκας αποτελεί πλέον την πρώτη επιλογή του Γερμανού τεχνικού για το αριστερό άκρο της άμυνας, με τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή να ετοιμάζεται να πάρει φανέλα βασικού, αρχής γενομένης από το σαββατιάτικο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ απέναντι στην Έβερτον, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Premier Lague.

“Η απόφαση με την οποία θα προχωρήσουμε είναι αυτή του χειρουργείου. Υπήρχαν λίγες ελπίδες να προσπαθήσει να συνεχίσει χωρίς χειρουργείο.

