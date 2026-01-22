Ο Κούτσιας αποχωρεί από τη Λουγκάνο μετά το περιστατικό με τον Μπέρενς

Ο Γιώργος Κουτσίας είχε δεχθεί επίθεση από τον Κέβιν Μπέρενς κατά τη διάρκεια ενός φιλικού αγώνα και φαίνεται πως θα αποχωρήσει από τη Λουγκάνο.

Η αναίτια επίθεση που δεχθηκε ο Κούτσιας από τον συμπαίκτη του στη Λουγκάνο, φαίνεται πως τον έχει επηρεάσει αρνητικά. Μαζί με το γεγονός ότι ο Γερμανός τιμωρήθηκε μόνο με πρόστιμο.

Ο Κούτσιας δεν συμμετείχε στην αποστολή του πρώτου αγώνα του 2026 και σύμφωνα με τον προπονητή του, μετά το σπρώξιμο από τον Μπέρενς του είχε πει ότι χρειάζεται μερικές μέρες απόστασης για να «καθαρίσει» το μυαλό του.

Σε δημοσίευμα της «Blick» αναφέρεται ότι η Ραπίντ Βιέννης έχει κάνει πρόταση στη Λουγκάνο για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού. Η πρόταση κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων.

Σίγουρα, όταν είχε γίνει το άσχημο συμβάν εις βάρους του Έλληνα επιθετικού, κανείς δεν περίμενε ότι αυτός θα αποχωρήσει από την ομάδα, αλλά όπως φαίνεται αυτή θα είναι η έκβαση της ιστορίας.