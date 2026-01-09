Ο Κούτσιας δέχτηκε αδιανόητη επίθεση από συμπαίκτη του στη Λουγκάνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο

Ο Γιώργος Κούτσιας πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 71′ του φιλικού της Λουγκάνο κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα δέχτηκε επίθεση από συμπαίκτη του.

Ο Κέβιν Μπέρενς αφού έδωσε το χέρι στον Γιώργο Κούτσια, όταν πέρασε στο γήπεδο για λογαριασμό της Λουγκάνο, φαίνεται στο video να λέει κάτι στον Έλληνα επιθετικό και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έτρεξε κατά πάνω του και τον πέταξε στο έδαφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver.



La concurrence entre Behrens et Koutsias a l’air de bien se passer. pic.twitter.com/7ZAdFaSqJI — Valentin Schnorhk (@schn_val) January 9, 2026

Ο Κούτσιας τον κοίταξε με απορία και οι ψυχραιμότεροι παρενέβησαν για να πέσουν οι τόνοι με τον Μπέρενς να ζητά αλλαγή. Άγνωστος παραμένει ο λόγος που ο παίκτης της Λουγκάνο επιτέθηκε στον συμπαίκτη του.

Η Λουγκάνο εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό λέγοντας: «Αναφορικά με τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν και το απαράδεκτο περιστατικό που ενεπλάκησαν οι Κέβιν Μπέρενς και Γώργος Κουτσιάς, η Λουγκάνο καταδικάζει απερίφραστα το συμβάν.

Το ζήτημα θα εξεταστεί και θα διευθετηθεί εσωτερικά από τον σύλλογο, ο οποίος θα αξιολογήσει τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων ποδοσφαιριστών. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις ή σχόλια επί του θέματος».