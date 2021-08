Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στη Γιουβέντους κι αποχώρησε από την ιταλική ομάδα, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στη Μάντσεστερ Σίτι.

O προπονητής της Γιουβέντους, Μαξ Αλέγκρι, σε συνέντευξη Τύπου επιβεβαίωσε κι επίσημα ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί παρελθόν από την ιταλική ομάδα.

“Ο Κριστιάνο μού είπε χθες πως θέλει να φύγει άμεσα από τη Γιουβέντους. Γι’ αυτό δεν προπονήθηκε σήμερα και δεν θα παίξει στο αυριανό ματς με την Έμπολι», τόνισε αρχικά ο Ιταλός τεχνικός.

«Τα πράγματα αλλάζουν, έτσι είναι η ζωή. Η Γιουβέντους παραμένει και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ο Κριστιάνο πρόσφερε στην ομάδα, ήταν στη διάθεσή της και τώρα φεύγει, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για όσα μας έδωσε, αλλά και επειδή ήταν ένα παράδειγμα για όλους τους νέους. Όπως όμως είπαμε, εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε χωρίς εκείνον», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο γνωστός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο μετέδωσε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναχωρεί από το Τορίνο με προορισμό την Αγγλία και το Μάντσεστερ για να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Σίτι.

Δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες, λοιπόν, να σκάσει η νέα μεταγραφική βόμβα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

#Ronaldo sta lasciando Torino in aereo ora, @Cristiano is leaving Turin right now ✈️ @SkySport #calciomercato