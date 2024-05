Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ιστορία ως κορυφαίος σκόρερ και στη Σαουδική Αραβία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ασταμάτητος και στη Σαουδική Αραβία και με τα δύο γκολ που πέτυχε για την Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Ιτιχάντ, έγραψε ιστορία ως ο κορυφαίος σκόρερ σε μία σεζόν στο πρωτάθλημα.

Με 44 γκολ σε 44 αγώνες της Αλ Νασρ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο “έσπασε” το ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ σε μία σεζόν στη Σαουδική Αραβία και έπιασε μία ακόμη κορυφή, στη μυθική του καριέρα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ και Νο1 σκόρερ στην ιστορία του Champions League, κατέχει πλέον το ρεκόρ μετα περισσότερα γκολ σε όλα τα πρωταθλήματα που αγωνίστηκε μετά το ξεκίνημα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία και τώρα Σαουδική Αραβία).





Cristiano Ronaldo breaks the Saudi League Record for most goals in a season 🤩

He reached now 35 Goals/31 Games. 🔥



The FIRST EVER To Be

THE LEAGUE TOP SCORER

of 4 Different Countries! pic.twitter.com/1XxJ99Tfgq