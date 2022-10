Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται σε δυσμένεια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αναμένεται να αποχωρήσει από το Ολντ Τράφορντ στην ερχόμενη μετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Τα σενάρια για το μέλλον του συνεχίζονται έτσι και στην Αγγλία υποστηρίζουν ότι η Νάπολι θα μπορούσε να είναι ο επόμενος προορισμός για τον 38χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ εμφανίζεται μάλιστα θετικός σε αυτό το ενδεχόμενο και την επιστροφή του στη Serie A, όπου αγωνίστηκε για μία τριετία με τη φανέλα της Γιουβέντους. Η Νάπολι προπορεύεται δε στο ιταλικό πρωτάθλημα και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ξανά τον τίτλο του πρωταθλητή. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει μέχρι στιγμής αγωνιστεί σε δεύτερη ομάδα στην ίδια χώρα.

