Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία για να συζητήσει με την Αλ Νασρ, το ενδεχόμενο μετεγγραφής του στην ομάδα της Μέσης Ανατολής.

Η Αλ Νασρ εμφανίζεται έτοιμη να προσφέρει… γη και ύδωρ στον Κριστιάνο Ρονάλντο, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο ακόμη και για ένα ποσό της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ, για συμβόλαιο 2,5 ετών.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μοιάζει να προτιμά ομάδα που αγωνίζεται στο Champions League στην Ευρώπη, αλλά μία φωτογραφία που έχει ήδη γίνει viral, τον δείχνει στη Σαουδική Αραβία, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι θα έχει ο ίδιος επαφές για το μέλλον του.

🚨 Cristiano Ronaldo has just arrived at Riyadh airport in Saudi Arabia.



He is set to meet the leaders of Al-Nassr. 🇸🇦



(Source: @Santi_J_FM) pic.twitter.com/wCqEtIsWSk