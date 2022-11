Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να μιλήσει για όλα όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και από τα βέλη του δεν ξέφυγε κανένας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν χείμαρρος, καρφώνοντας τους πάντες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ξεκίνησε από τη διοίκηση της ομάδας, συνέχισε με τον προπονητή της και κατέληξε σε δύο πρώην συμπαίκτες του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δήλωσε απογοητευμένος και προδομένος από Γουέιν Ρούνεϊ και Γκάρι Νέβιλ προσθέτοντας πως εκμεταλλεύονται το όνομά του για να μείνουν στην επικαιρότητα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στον Πιρς Μόργκαν:

-Ένας από τους από τους μεγαλύτερους επικριτές σου είναι ο Γουέιν Ρούνεϊ, με τον οποίο ήσασταν συμπαίκτες και φίλοι. Έχει βγει 3-4 φορές στα Μέσα και σε κατηγόρησε.

«Δεν το καταλαβαίνω. Θα πρέπει να ρωτήσεις τον ίδιο. Δεν ξέρω γιατί με κριτικάρει τόσο άσχημα».

-Είναι ζήλεια ίσως που εσύ παίζεις ακόμη;

«Πιθανώς, γιατί τελείωσε την καριέρα του νωρίς κι εγώ ακόμη παίζω σε υψηλό επίπεδο. Δεν θα πω ότι είμαι πιο όμορφος από αυτόν, που είναι αλήθεια (γέλια). Είναι δύσκολο να ακούς τόσο σκληρή κριτική από έναν παλιό συμπαίκτη σου. Όπως και από τον Γκάρι Νέβιλ».

-Τις προάλλες τον αγνόησες (σ.σ. τον Νέβιλ) στο γήπεδο και εκνευρίστηκε. Κι αυτός ήταν επικριτικός μαζί σου…

«Ο κόσμος μπορεί να έχει τη γνώμη του, αλλά δεν ξέρουν τι γίνεται στις προπονήσεις ή στη ζωή μου. Θα έπρεπε να μην ακούνε μόνο τη μία πλευρά, αλλά και τη δική μου. Είναι εύκολο να κρίνεις, αλλά αν δεν ξέρεις όλη την ιστορία…».

-Είναι ακόμη φίλοι σου;

«Δεν είναι φίλοι μου!».

-Νιώθεις προδομένος όταν σε κρίνουν;

«Είναι εύκολο να κρίνεις. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τη δουλειά που έχουν στην τηλεόραση και πρέπει να ασκούν κριτική για να γίνουν πιο διάσημοι. Δεν το καταλαβαίνω».

-Πιστεύεις πως χρησιμοποιούν το όνομά σου;

«Πιστεύω πως το εκμεταλλεύονται γιατί δεν είναι χαζοί. Εγώ όμως πρέπει να συνεχίσω τη δουλειά μου, είτε με κριτικάρει ο κόσμος είτε λέει καλά λόγια. Όμως είναι δύσκολο όταν βλέπεις ανθρώπους που μοιραζόσασταν τα ίδια αποδυτήρια να μιλάνε έτσι. Δεν είναι ωραίο».

-Σε πονάει αυτό;

«Ναι, αλλά δεν θα χάσω τον ύπνο μου. Όμως δεν είναι ωραίο να τα ακούς αυτά. Είναι λίγο απογοητευτικό».

