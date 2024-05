Euroleague: Η Βαρκελώνη κατέθεσε πρόταση για την διεξαγωγή του Final Four του 2025

H Βαρκελώνη θέλει να διοργανώσει το Final Four του 2025 στην Euroleague, με την ισπανική πόλη να είναι η τρίτη υποψήφια.

Συγκεκριμένα για το Final Four της Euroleague το 2025 η Bαρκελώνη έχει καταθέσει πρόταση προκειμένου να μπορέσει να φιλοξενήσει τους αγώνες των ημιτελικών και του τελικού, ωστόσο η πόλη από την Καταλονία δεν είναι μόνη της.

Και αυτό διότι την διοργάνωση διεκδικούν το Βελιγράδι μαζί με το Άμπου Ντάμπι.

Για την ώρα δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση, καθώς όλα θα γίνουν γνωστά μετά το τέλος του φετινού Final Four που φιλοξενείται στο Βερολίνο.

L’Ajuntament de Barcelona ha dipositat ja de manera formal a la seu de l’Eurolliga la candidatura per acollir la Final Four del 2025.



Hi ha dues ciutats més que hi opten, a banda de la capital catalana:

– Belgrad

– Abu Dhabi



