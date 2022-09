Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στην πρώτη θέση με τους περισσότερους ακολούθους στο instagram, μεταξύ των ποδοσφαιριστών που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ 2022.

Με πάνω από 480 εκατομμύρια followers, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί τον Νο1 influencer από το χώρο του ποδοσφαίρου και για κάθε διαφημιστική του ανάρτηση στο instagram, εκτιμάται ότι κερδίζει περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στη δεύτερη θέση, βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι, με 360 εκατομμύρια ακολούθους και 2,6 εκατομμύρια ευρώ για κάθε post, ενώ τρίτος είναι ο Νεϊμάρ με 178 εκατομμύρια ακολούθους και 1,1 εκατομμύριο ευρώ για κάθε ανάρτηση.

Στους ανερχόμενους ποδοσφαιριστές, ξεχωρίζει ο Γκάμπι της Μπαρτσελόνα, ο οποίος και έχει ήδη πάνω από 6 εκατομμύρια ακολούθους, ενώ πίσω του βρίσκεται ο συμπαίκτης του Ραφίνια και τρίτος είναι ο Άντονι, που πήρε πρόσφατα μετεγγραφή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αντίστοιχη λίστα υπάρχει και για τις Εθνικές Ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ του Κατάρ, με τη Γαλλία στην κορυφή και τις Βραζιλία και Πορτογαλία να ακολουθούν.

