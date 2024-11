Ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπόσχεται ότι θα «γκρεμίσει» το ίντερνετ με τον επόμενο καλεσμένο του στο YouTube

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπόσχεται ότι με τον επόμενο καλεσμένο που θα έχει στο επίσημο κανάλι του στο YouTube θα «γκρεμίσει» το ίντερνετ, με τον Πορτογάλο star ωστόσο να κρατά κρυφό το όνομα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έριξε… βόμβα αναφορικά με το νέο του χόμπι, το οποίο δεν είναι άλλο από το YouTube. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ έχει φτιάξει ένα κανάλι στην γνωστή πλατφόρμα και έχει καταφέρει να γίνει viral, μετρώντας αρκετά εκατομμύρια subscribers.

Μάλιστα ο CR7 θέλει να δημιουργήσει πανικό, καθώς σκοπεύει να φέρει ένα καλεσμένο στο επόμενο video που θα ανεβάσει, με τον σκοπό του Πορτογάλου είναι να… πέσει το ίντερνετ.

| Cristiano Ronaldo: “My next guest on YouTube will break the internet.” pic.twitter.com/Qc1AS5lEHz